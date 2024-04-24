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Rize'de kanlı tartışma! Belinden çıkardığı silahla kurşun yağdırdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Rize’de kanlı tartışma! Belinden çıkardığı silahla kurşun yağdırdı

Rize'de tartışma yaşayan iki şahıs arasında kan aktı. Taraflardan biri belinden çıkardığı silahla kurşun yağdırırken, 7 yerinde kurşun yarası alan Orhan Kork hayatını kaybetti.

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