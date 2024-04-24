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İstanbul'da FETÖ operasyonu! 13 şüpheli yakalandı...

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 24.04.2024 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
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İstanbul’da FETÖ operasyonu! 13 şüpheli yakalandı...

İstanbul’da Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Bu kapsamda 15 eski askeri öğrenciye yönelik İstanbul’da 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İşte detaylar...

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