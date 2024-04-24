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Kuyuya düşen dana 10 gün sonra çıkarıldı!

Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Kuyuya düşen dana 10 gün sonra çıkarıldı!

Avcılar'da sürüden ayrılan ve yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan dana 10 gün sonra düştüğü kuyuda bulundu. Dana iş makinası yardımıyla düştüğü kuyudan çıkarıldı.

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