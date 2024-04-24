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Oto yıkamacıda işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Oto yıkamacıda işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde oto yıkamacıda iş yeri sahibini kalbinden bıçaklayarak öldüren sanık; maktul tarafından beysbol sopası ile darp edildiğini, bıçaklandığını, kafasına silah dayanınca kendini kurtarmak amacıyla hareket ettiğini söyledi.

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