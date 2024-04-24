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Adana ve Mersin'de nikah dairelerinde 24.04.2024 yoğunluğu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Adana ve Mersin’de nikah dairelerinde 24.04.2024 yoğunluğu

Adana ve Mersin'de, nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler 24 Nisan 2024'ü tercih etti. Yoğunluk nedeniyle nikah dairesinde zaman zaman 15'er dakikaya düşen aralıklarla çiftlerin nikahı kıyıldı.

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