24 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Mardin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
ABONE OL
Mardin’de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Mardin'in Midyat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Keleş'in cansız bedeni, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA