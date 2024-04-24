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Mardin'de evde yangını: 2'si bebek 7 kişi dumandan etkilendi

Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 2'si bebek 7 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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