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“Bayan Lieser'in Portresi” 32 milyon dolara alıcı buldu

Giriş Tarihi: 24.04.2024
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“Bayan Lieser’in Portresi” 32 milyon dolara alıcı buldu

Yaklaşık 100 yıldır kayıp olduğu düşünülen Gustav Klimt’e ait “Bayan Lieser'in Portresi” adlı tablo 32 milyon dolara alıcı buldu. Tablo, Almanya'daki Nazi dönemi sırasında ele geçirilen sanat eserleriyle ilgili süregelen kimlik tespiti ve iade sorunlarını ele almak üzere oluşturulan Washington İlkeleri uyarınca mevcut sahipleri adına satışa çıkarıldı.

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