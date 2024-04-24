24 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Aksaray'da korkunç köpek saldırısı! 12 yaşındaki çocuk dehşedi yaşadı

Aksaray'da korkunç köpek saldırısı! 12 yaşındaki çocuk dehşedi yaşadı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
ABONE OL
Aksaray’da korkunç köpek saldırısı! 12 yaşındaki çocuk dehşedi yaşadı

Aksaray'da Muhammed Ali Altınbaş (12), ziyarete gittiği arkadaşının köpeğinin saldırısına uğradı. Kulağından ısırılarak yaralanan Altınbaş, hastaneye kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA