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Bolu'da muhtemel orman yangınlarına yönelik eğitim tatbikatı yapıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Bolu’da muhtemel orman yangınlarına yönelik eğitim tatbikatı yapıldı

Bolu’da geçen yıl en çok orman yangının çıktığı Göynük ilçesinde muhtemel orman yangınlarına yönelik eğitim tatbikatı yapıldı. Bu tür tatbikatların belli aralıklarla tekrarlanacağı öğrenildi.

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