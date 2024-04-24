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Malatya'da çalınan iş makinesi polis dronuyla bulundu

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Malatya’da çalınan iş makinesi polis dronuyla bulundu

Malatya'da çalınan iş makinesi polis dronu yardımıyla bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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