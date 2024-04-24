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İstanbul Beylikdüzü’nde tır kornaları mahalleliyi isyan ettirdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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İstanbul Beylikdüzü’nde tır kornaları mahalleliyi isyan ettirdi

Beylikdüzü Ambarlı Limanı'na giriş için beleyen tırların korna sesleri, Marmara Mahallesi sakinlerini isyan ettirdi. Liman girişinde oluşan yoğunluk nedeniyle dakikalarca kornaya basan tır şoförleri yüzünden huzursuz olduklarını söyleyen vatandaşlar, duruma çözüm bulunmasını istedi. Liman girişinde oluşan tır kuyruğu dron ile görüntülendi.

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