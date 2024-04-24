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Kastamonu'da köyde çıkan yangında 3 ev alevlere teslim oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
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Kastamonu’da köyde çıkan yangında 3 ev alevlere teslim oldu

Kastamonu’nun Daday ilçesinde köyde çıkan yangında 3 ev, 2 ahır ve 1 samanlık alevlere teslim oldu. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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