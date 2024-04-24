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Kütahya'da silah kaçakçılarına operasyon

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Kütahya’da silah kaçakçılarına operasyon

Kütahya'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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