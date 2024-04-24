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Dur ihtarına uymadı! 67 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı!

İHA
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Dur ihtarına uymadı! 67 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı!

Batman’da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra polisin kovalamacası sonucu yakalanan kişinin 67 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesinde devriye sırasında durumundan şüphelendikleri kişiye “dur” ihtarında bulundu. Polis, kaçan şüpheliyi uzun kovalamaca sonucu yakaladı.

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