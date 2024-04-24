24 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de lise öğrencisinin ölümüne ilişkin davada karar

Kocaeli'de lise öğrencisinin ölümüne ilişkin davada karar

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
ABONE OL
Kocaeli’de lise öğrencisinin ölümüne ilişkin davada karar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde lise öğrencisinin darbedildikten sonra ölümüne ilişkin davada 2 sanık 8'er yıl, 1 sanık 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, 2 sanık beraat etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA