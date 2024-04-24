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Ağrı'da derede mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Ağrı’da derede mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

Ağrı'da debisi yükselen derede mahsur kalan 2 çocuk itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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