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İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor! Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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İstanbul Havalimanı’ndan yeni rekor! Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 8-14 Nisan'da günlük ortalama 1428 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1343 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1311 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.

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