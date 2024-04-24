İstanbul'da "ayak ezme" cinayeti! Hastane masrafları ödenmeyince olay çıktı

Bayrampaşa'da esnaf Adem Gökhan'ın kardeşi aracıyla, aynı caddede beyaz eşya dükkanı işleten Ercan Keskin'in oğlunun ayağını ezdi. Adem Gökhan, hastane masraflarını ödemeyince tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Adem Gökhan ve beraberindeki iki kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Ercan Keskin, hayatını kaybetti. Ercan Keskin'in kardeşi Cengiz Keskin, "Daha önce dükkan içerisinde küçük çaplı bir saldırıya uğramışlardı. Ben konuşmak için gittiğimde, karşımdakilerin saldırıya geçmek dışında bir niyeti olmadığını gördüm. Ortamı yumuşatmaya çalıştım ama bana da bıçakla saldırmaya kalktılar. Kendimi korumasaydım, ben de hayatımı kaybedebilirdim" dedi.

Olay, dün sabah 10.00 sıralarında, Bayrampaşa'da yaşandı. İddiaya göre, geçtiğimiz ay, restoran işletmecisi Adem Gökhan'ın kardeşinin kullandığı araç, aynı caddede beyaz eşya dükkanı işleten Ercan Keskin'in küçük oğlunun ayağını arabayla ezdi. Kazada, aracın içinde bulunan Adem Gökhan, hastane masraflarını ödemedi. Bunun üzerine Adem Gökhan ile Keskin arasında tartışma çıktı.