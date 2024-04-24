Hastanede akılalmaz olay! “Katliam” yapacağım diyerek tehdit etti | Doktor ve sağlık çalışanları kendilerini odaya kilitledi





KENDİSİ İLE İLGİLENİLMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Burada polislere 'gırtlak kanseri kontrolü için patoloji örneği verdiğini, 12 saatte bir defa aspire edilmesi gerektiğini ve kendisi ile ilgilenilmediğini' söyleyen C.Y. muhafaza altına alındı.