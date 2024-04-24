Hastanede akılalmaz olay! “Katliam” yapacağım diyerek tehdit etti | Doktor ve sağlık çalışanları kendilerini odaya kilitledi
Akılalmaz olay İzmir Şehir Hastanesinde yaşandı. İddiaya göre, “katliam” yapacağını söyleyen ve sağlık çalışanlarını tehdit ettiği iddiasıyla hakkında "beyaz kod" verilen, aracında yapılan aramalarda ise pompalı tüfek, fişek ve bıçak ele geçirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"Pes" dedirten olay İzmir Şehir Hastanesinde yaşandı. Bir süre önce İzmir Şehir Hastanesinde tedavi gören ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen C.Y.'nin (50) dün öğlen saatlerinde pompalı tüfekle hastaneye geleceği ihbarı üzerine hastane polisi ve jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemleri alındı.
ARACINDA CEPHANELİK ÇIKTI
Gelen aracı tespit eden polis ve jandarma ekiplerince C.Y. hastane otoparkında etkisiz hale getirildi. Yapılan aramalarda aracın bagajında pompalı tüfek, fişek ve bıçak ele geçirildi. Emniyete götürülen C.Y. buradaki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
TUTUKLANDI
Akşam saatlerinde tekrar hastaneye gelen C.Y.'nin "C Blok Kat 9 da katliam yapacağım" demesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edildi. Adrese gelen polis ekipleri, acil girişin önünde otoparkta sandalyede oturan C.Y.'nin yanına gitti.
KENDİSİ İLE İLGİLENİLMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Burada polislere 'gırtlak kanseri kontrolü için patoloji örneği verdiğini, 12 saatte bir defa aspire edilmesi gerektiğini ve kendisi ile ilgilenilmediğini' söyleyen C.Y. muhafaza altına alındı.
Doktor ve diğer sağlık çalışanlarının kendilerini odaya kilitleyerek "beyaz kod" verdiği ileri sürülen olayda, hastanenin acil nöbetçi doktoru B.G.'nin kendisini tehdit ettiğini söylediği C.Y.'den şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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