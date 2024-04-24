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Fatih'te, seyir halindeki taksi alev alev yandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Fatih’te, seyir halindeki taksi alev alev yandı

Fatih'te seyir halindeki takside çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen taksi, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

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