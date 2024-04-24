İstanbul’da halıya sarılı ceset vahşeti! Dedektifler cinayeti halıdaki kartvizitten çözdü

BIÇAK DARBELERİYLE ÖLDÜRDÜ

Cinayet itirafından ziyade cinayetin çözülmesi ilginç bir durum. Ekipler katil zanlısını bulmak için çevrede güvenlik kameralarını inceliyor. Katil zanlısı cinayeti işledikten sonra arkadaşını arıyor ve araba ihtiyacı olduğunu söylüyor. Kendilerinin bir Telegram grubu oldukları da tespit ediliyor. Oradan eşya taşımak için araç istiyor. Aslında burada eşya dediği bıçak darbeleriyle öldürülen kişinin cesedi. Bu bize cinayetin tasarlandığı ve cesedin yok edilmek istendiğini gösteriyor.