24 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da halıya sarılı ceset vahşeti! Dedektifler cinayeti halıdaki kartvizitten çözdü

İstanbul’da halıya sarılı ceset vahşeti! Dedektifler cinayeti halıdaki kartvizitten çözdü

ahaber.com.tr Tülay Ayçiçek
Giriş Tarihi: 24.04.2024 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
ABONE OL
İstanbul’da halıya sarılı ceset vahşeti! Dedektifler cinayeti halıdaki kartvizitten çözdü

İstanbul Pendik'te halıya sarılı halde yola atılan cansız bedenin sırrı çözüldü. Vahşi cinayet halıdaki kartvizitten ortaya çıkarıldı. Kaçmak için saklanacakları eve giden katil zanlıları karşılarında polisi buldu. Detayları İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

İstanbul'un Pendik ilçesi Dumlupınar Mahallesi Ağırbaşlı Sokak'ta 24 Eylül'de Umidillo Mirmahkhmudov'un cesedinin bir halıya sarılı halde bulundu. Cinayet büro ekipleri iğneyle kuyu kazdı. Filmleri aratmayan takiple zanlılara ulaşıldı. Saklanmayı düşündükleri evde karşılarında polisi buldular.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından maktulün eski eşi Mukhtasarkhon M. ile Abdulborıy M. ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Detayları İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

HALIYA SARILI CESET

Ramazan Almaçayır: Şu anda konuştuğumuz olay polisiye filmlere konu olacak bir durum. Cinayet büro dedektifleri için çok küçük bir ayrıntının ne kadar önemli olduğunu gösteren bir vaka. Cinayetin üzerindeki kartvizitten yola çıkılarak işe başlanıyor. İstanbul Pendik'te bundan 6 önce yol kenarına atılmış ceset ihbarı üzerine polis harekete geçiyor. Ceset halıya sarılmış halde bulunuyor ancak kimliğe rastlanmıyor.

ADRES TESPİTİ YAPILDI

Halının üzerinde halı yıkama noktasının numarası yer alıyor. Polis ekipleri bu ipucunu alarak telefon numarasını arıyorlar ve olay yerine gidiyorlar. Ceset 2 halıya sarılıyor. Halı yıkama yerine gidildiğinde oradaki görevli kişi polislere yardımcı olmaya çalışıyor. Halının teslim edildiği adresteki isim sahte bir isim. Bu noktada iş iyice zorlaşıyor. Halıların teslim edildi yer bulunuyor. Bu halı tam 1 sene önce yıkanmış ve o adrese teslim edilmiş. Olay yeri Pendik'ti halının teslim edildiği yer de Pendik'te çıkıyor.

EVE GİRİLDİ KAYIP 2 HALI BULUNDU

Adreste kapı açılmayınca savcılık talimatıyla arama kararı alınıyor. Bu evde 2 halının eksik olduğu tespit ediliyor. Cinayetin o evde işlendiği şüphesi daha da artıyor. Hayatını kaybeden kişinin çevredekilere fotoğrafı gösteriliyor ve orada oturduğu tespit ediliyor. Olay bir eski eş kavgası çıkıyor. Öldürülen adamın eski eliyle imam nikahlı kocası arasında bir tartışma olduğu düşünülüyor. Katil zanlısı adamın kendilerini rahatsız ettiğini öne sürüyor.

BIÇAK DARBELERİYLE ÖLDÜRDÜ

Cinayet itirafından ziyade cinayetin çözülmesi ilginç bir durum. Ekipler katil zanlısını bulmak için çevrede güvenlik kameralarını inceliyor. Katil zanlısı cinayeti işledikten sonra arkadaşını arıyor ve araba ihtiyacı olduğunu söylüyor. Kendilerinin bir Telegram grubu oldukları da tespit ediliyor. Oradan eşya taşımak için araç istiyor. Aslında burada eşya dediği bıçak darbeleriyle öldürülen kişinin cesedi. Bu bize cinayetin tasarlandığı ve cesedin yok edilmek istendiğini gösteriyor.

CESEDİ 1 GECE İŞ YERİNDE TUTUYOR

Zanlı cesedi önce iş yerine taşıyor. Orada cesetle bir gece kaldıktan sonra başka bir kamyonla taşınıyor. Bu araç bir nakliye aracı ve şoförün bu durumla alakası yok. Cesedin 2. taşınması bu araçla yapılıyor. Ceset bu araçla taşınıyor ve bulunduğu yere bırakılıyor.

Halıya sarılı ceset vahşeti! Kartvizitten çözüldü...Halıya sarılı ceset vahşeti! Kartvizitten çözüldü... HALIYA SARILI CESET VAHŞETİ! KARTVİZİTTEN ÇÖZÜLDÜ...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA