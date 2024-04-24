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İstanbul Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu! 3 soyguncudan biri yaralandı! Ekipler bölgede

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
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İstanbul Küçükçekmece’de kuyumcu soygunu! 3 soyguncudan biri yaralandı! Ekipler bölgede

Son dakika haberine göre İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir kuyumcu 3 şahıs tarafından soyuldu. Soygunculardan biri kuyumcu tarafından vurulurken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece İkitelli Caddesi'ndeki kuyumcudan altınları çalan 3 şüpheliden 1'i kaçarken çevredekiler tarafından yakalandı.

Kuyumcu silahını çekerek ateş ederken çevredekiler sandalye ile vurularak yere yatırılan sayguncuyu linç etmek istedi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken, kaçan 2 şüpheli aranıyor.

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