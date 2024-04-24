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Amatör maçta kavga çıktı! Antrenörün dili boğazına kaçtı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
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Amatör maçta kavga çıktı! Antrenörün dili boğazına kaçtı

Bursa'da amatör küme maçında yaşanan kavgada şok bir olay yaşandı. İki antrenör arasında çıkan tartışmada yüzüne tekme gelen antrenörün dili boğazına kaçtı. Ölümden dönen şahıs hastaneye kaldırıldı.

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