Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
Son dakika haberine göre eski spordan sorumlu devlet bakanı ve Trabzonspor'un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz İstanbul Beşiktaş’taki evinde kızı tarafından ölü bulundu. İlk incelemede Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmadığı öğrenildi.
Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz (78), evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, bir dönem Trabzonspor Kulübü Başkanlığı da yapan Yılmaz, Beşiktaş'taki ikametinde henüz belirlenemeyen nedenle hayatını kaybetti.
İlk incelemede, Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemediği öğrenildi.
BAKAN BAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden eski spordan sorumlu devlet bakanı ve Trabzonspor'un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "49. ve 50. Hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış, uzun süre Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'nda bulunmuş, Türk sporuna önemli katkıları olan, Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ın vefatını derin bir teessür ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiamıza başsağlığı diliyorum."
MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?
İnşaat Mühendisi, İş Adamı, Medya Patronu, Spor Yöneticisi, Trabzonspor Kulübü eski Başkanı ve Onursal Başkanı, Siyasetçi, XIX. Dönem Trabzon Milletvekili – 49. ve 50. Hükümet Spordan Sorumlu Devlet Bakanı.
1948, Of /Trabzon doğumlu. Baba adı Mehmet, anne adı Fatma. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesi mezunu.
Bankacılık, Basın alanlarıyla ilgilendi. Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Güneş Gazetesi sahibi, Titibank Yönetim Kurulu Başkanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı, Mühendisler Odası, Müteahhitler Sendikası, İstanbul gazeteciler Cemiyeti, Gazete sahipleri Sendikası ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi olarak görev yaptı.
Mehmet Ali Yılmaz, 1991 genel seçimlerinde DYP'den XIX. Dönem Trabzon Milletvekili seçilerek, 20.10.1991 – 24.12.1995 arası TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. 49. ve 50. Hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer aldı. Evli, 5 çocuk babasıdır.
19. Dönem Yasama Dönemi (20.10.1991 – 24.12.1995).
KAYNAK: TBMM Albümü 3. Cilt 1983-2010 (2010), Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz kimdir (posta.com.tr, 30 Nisan 2019), Türkiye Büyük Millet Meclisi İntranet Sitesi (tbmm.gov.tr, 01.04.2020), Mehmet Akif Yılmaz - Türkiye Büyük Millet Meclisi (tbmm.gov.tr, 01.04.2020), Mehmet Ali Yılmaz (eksisozluk.com, 01.04.2020), Mehmet Ali Yılmaz karantina videosu izle! (superhaber.tv, 01.04.2020).
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