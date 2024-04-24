Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz (78), evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir dönem Trabzonspor Kulübü Başkanlığı da yapan Yılmaz, Beşiktaş'taki ikametinde henüz belirlenemeyen nedenle hayatını kaybetti.

İlk incelemede, Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemediği öğrenildi.

BAKAN BAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden eski spordan sorumlu devlet bakanı ve Trabzonspor'un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "49. ve 50. Hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış, uzun süre Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'nda bulunmuş, Türk sporuna önemli katkıları olan, Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ın vefatını derin bir teessür ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiamıza başsağlığı diliyorum."