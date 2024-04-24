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Esenyurt’ta müşteri gibi girdiği dükkanın anahtarını çalmaya çalışan hırsıza dayak

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Esenyurt’ta müşteri gibi girdiği dükkanın anahtarını çalmaya çalışan hırsıza dayak

Esenyurt’ta müşteri gibi girdiği telefoncu dükkanının anahtarını çalmaya çalışan hırsız, işyeri sahibi tarafından fark edilince dayak yedi.

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