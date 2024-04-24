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Van'da kar kaplanları Nisan ayında da görevinin başında

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
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Van’da kar kaplanları Nisan ayında da görevinin başında

Turuncu kar kaplanlarının 3 bin rakımlı Van-Bahçesaray kara yolunda zorlu mücadelesi devam ederken kapalı bulunan 51 kilometre yolun 41 kilometresi açıldı. Geri kalan 10 kilometre için çalışmalar tüm hızıyla devem ediyor.

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