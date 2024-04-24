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Bursa'da dehşet! Tartıştığı yeğenini silahla yaraladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Bursa’da dehşet! Tartıştığı yeğenini silahla yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada bir kişi yeğenini tabancayla vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırıp şüpheli dayıyı suç aletiyle yakalayıp gözaltına aldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çalı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, C.T. (58), yan yana bulunan evlerinin ortak olarak kullandıkları bahçedeki üzüm bağını kestiğini iddia ettiği yeğeni E.Ş. (37) ile tartışmaya başladı.



Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkeli dayı elindeki tabancayla yeğenine ateş etti. 2 bacağına isabet eden 2 mermi ile yaralanan E.Ş. yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırıp şüpheli dayıyı suç aletiyle yakalayıp gözaltına aldı. Yaralı şahıs, olay yerine gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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