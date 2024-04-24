Bursa’da dehşet! Tartıştığı yeğenini silahla yaraladı

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırıp şüpheli dayıyı suç aletiyle yakalayıp gözaltına aldı. Yaralı şahıs, olay yerine gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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