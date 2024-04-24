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Diyarbakır’da lastiği fırlayan otomobil takla attı: 3 yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Diyarbakır’da lastiği fırlayan otomobil takla attı: 3 yaralı

Diyarbakır’da otomobilin arka lastiğinin fırlayıp takla atmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan 1 yaralı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

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