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Kastamonu'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
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Kastamonu’da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

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