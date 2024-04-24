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Cinsel saldırıdan cezası bulunuyordu! O şahıs polisten kaçamadı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Cinsel saldırıdan cezası bulunuyordu! O şahıs polisten kaçamadı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Cinsel Saldırı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Cinsel Saldırı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (27) arandığı sırada aynı suçu tekrar işlediğine dair delillerle birlikte yakalandı.



Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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