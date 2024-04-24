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Kocaeli'de otobüs şoförünün, cadde ortasında husumetlisinin saldırısına uğradığı anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Kocaeli’de otobüs şoförünün, cadde ortasında husumetlisinin saldırısına uğradığı anlar kamerada

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otobüs şoförünün, cadde ortasında husumetli olduğu şahsın saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Burnunun kırıldığı öğrenilen şahıs hastaneye kaldırılırken, saldıran şahıs ise çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

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