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70 gün sonra ceset bulundu! Batan BATUHAN A isimli gemiye ilişkin flaş gelişme...

Giriş Tarihi: 24.04.2024
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70 gün sonra ceset bulundu! Batan BATUHAN A isimli gemiye ilişkin flaş gelişme...

Marmara Denizi'nde, Karacabey ilçesinin Kurşunlu Mahallesi açıklarında, balıkçılar su yüzeyinde 1 ceset buldu. Cesedin 15 Şubat tarihinde batan Batuhan A isimli gemideki mürettebattan biri olup olup olmadığı araştırılıyor. İşte detaylar...

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