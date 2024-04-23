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Yaylada ölü bulunan Betül’ün 3 arkadaşı gözaltına alındı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Yaylada ölü bulunan Betül’ün 3 arkadaşı gözaltına alındı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yaylada bir evin önünde cansız bedeni bulunan Betül Kurt'un (27) ölümüyle ilgili yürütülen çalışmada genç kızın yaylaya birlikte çıktığı 3 arkadaşı gözaltına alındı. 1’i kadın, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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