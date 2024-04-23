Karşıyaka’da 3 kişiyi öldüresiye darp etmişlerdi! 6 şüpheli serbest bırakıldı





OLAY

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Bostanlı Mahallesi'nde meydana gelen kavgada darbedilen 3 şahsın, yaşanan tartışma sonucunda bir grup tarafından darp edildiği belirtilmişti.

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada olayın suça sürüklenen çocuklar E.Y, E.S, M.E.T. ve A.İ. ile şüpheliler A.B. ve S.A. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmişti.