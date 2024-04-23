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Karşıyaka'da 3 kişiyi öldüresiye darp etmişlerdi! 6 şüpheli serbest bırakıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Karşıyaka’da 3 kişiyi öldüresiye darp etmişlerdi! 6 şüpheli serbest bırakıldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan kavgada, 3 kişinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 4'ü çocuk 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Bostanlı Mahallesi'nde 21 Nisan'da meydana gelen kavgada, 3 kişiyi darbeden gruptan yakalanan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen çocuklar E.Y, E.S, M.E.T. ve A.İ. ile şüpheliler A.B. ve S.A. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gruptaki diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



OLAY
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Bostanlı Mahallesi'nde meydana gelen kavgada darbedilen 3 şahsın, yaşanan tartışma sonucunda bir grup tarafından darp edildiği belirtilmişti.

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada olayın suça sürüklenen çocuklar E.Y, E.S, M.E.T. ve A.İ. ile şüpheliler A.B. ve S.A. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmişti.

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