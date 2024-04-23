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Virajı alamayan otomobil istinat duvarından uçtu: 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Virajı alamayan otomobil istinat duvarından uçtu: 3 yaralı

Hatay’ın Antakya ilçesinde virajı alamayan otomobil 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.Kazayla ilgili inceleme başlattı.

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