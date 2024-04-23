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Yağmurda köpeği ıslamaktan koruyan Ayaz o anları anlattı

Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Yağmurda köpeği ıslamaktan koruyan Ayaz o anları anlattı

Esenyurt’ta bir çocuk, sokak köpeğinin üzerine tuttuğu tahta parçası ile yağmurdan korumuş ve görenlere insanlık dersi vermişti. Adını “Coni” koyduğu köpek ile dostlukları devam eden Küçük Ayaz ise yaşanan o anları anlattı.

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