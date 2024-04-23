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Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

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