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Otomobil yaklaşık 50 metrelik uçurumdan taklalar atarak yuvarlandı

Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Otomobil yaklaşık 50 metrelik uçurumdan taklalar atarak yuvarlandı

Tunceli’nin Pertek ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 50 metrelik uçurumdan taklalar atarak yuvarlandı. Araçta bulunan 2 kişi kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu.

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