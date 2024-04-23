Bartın’da yangın faciası! Ölü ve yaralı var

Yangında vücudunun bir bölümü yanan ve itfaiye ekiplerince evden çıkarılan Selim Çetinbağ (44) ise ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Tevfik Çetinbağ'ın cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.