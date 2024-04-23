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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Türk Yıldızları’ndan nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya'da gösteri uçuşu yaptı.

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