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Eşek firarda: Kaçan eşeğin acil servise girdiği anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Eşek firarda: Kaçan eşeğin acil servise girdiği anlar kamerada

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine emanete bağlanan eşek yuları çözülünce acil servise kaçtı. O anlar hastane güvenlik kameralarına yansıdı.

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