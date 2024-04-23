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Marketteki cinayetle biten kavga kameralarda

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Marketteki cinayetle biten kavga kameralarda

Bursa'da, markette kendisini hırsızlıkla suçlayan kasiyerle tartışan Ömer Z. (41), duruma müdahale eden müşterilerden Ramazan Yılmaz'ı (62) bıçaklayarak ağır yaraladı. Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, İstanbul'a kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Kavga, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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