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Türk Yıldızları Antalya semalarında gösteri uçuşu yaptı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Türk Yıldızları Antalya semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalya'da gösteri uçuşu yaptı. Sahil şeridinin tamamını dolduran binlerce vatandaş, uçakların Akdeniz'in üstünde görünmesiyle büyük heyecan yaşadı.

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