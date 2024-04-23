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Çanakkale'de 43 düzensiz göçmen yakalandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Çanakkale’de 43 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, 43 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

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