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Bursa'dan acı haber! Görevli polis memuru kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Bursa’dan acı haber! Görevli polis memuru kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Bursa'da Güven Timleri Büro Amirliği'nde görev yapan polis memuru, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

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