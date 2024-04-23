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Tekirdağ'da gökten çamur yağdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Tekirdağ’da gökten çamur yağdı

Tekirdağ’da gökyüzünden yağan çamur sebebiyle, sokak aralarında park halinde bulunan araçlar çamurla kaplandı.

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