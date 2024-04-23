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Tokat'ta sopalı biber gazlı kavga kamerada: 1 yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Tokat’ta sopalı biber gazlı kavga kamerada: 1 yaralı

Tokat'ta 'park yeri' meselesi nedeniyle çıkan sopalı, biber gazlı kavgada Yasemin Özdamar (32), yaralandı. Kavga kameraya yansırken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

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