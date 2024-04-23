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TCG Nusret Müze Gemisi İzmir'de halkın ziyaretine açıldı

Giriş Tarihi: 23.04.2024
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TCG Nusret Müze Gemisi İzmir’de halkın ziyaretine açıldı

Dünyada ilk ve tek yüzer müze gemi olarak hizmet veren ve aslına uygun olarak tasarlanan TCG Nusret Müze Gemisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İzmirlilerin ziyaretine açıldı.

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