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50 metreden yuvarlanan iş makinesinin operatörü ağır yaralandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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50 metreden yuvarlanan iş makinesinin operatörü ağır yaralandı

Bartın’ın Ulus ilçesinde ormanda çalışma yaparken 50 metreden yuvarlanan iş makinesinin operatörü Samet Barış Taşkın (30), ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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